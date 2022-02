Guerra Ucraina, truppe russe a Kharkiv: si combatte anche in strada. Esplode un gasdotto. Zelensky: “Notte brutale, colpite anche le ambulanze. Pronti a trattare ma non in Bielorussia” (Di domenica 27 febbraio 2022) Oltre ad aver escluso alcune banche russe dal sistema Swift, gli alleati occidentali hanno limitato la vendita dei “passaporti d’oro” per i ricchi russi. Putin chiude lo spazio aereo a Paesi Baltici e Slovenia Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 27 febbraio 2022) Oltre ad aver escluso alcune bdal sistema Swift, gli alleati occidentali hanno limitato la vendita dei “passaporti d’oro” per i ricchi russi. Putin chiude lo spazio aereo a Paesi Baltici e Slovenia

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - zettai_Ari : RT @GiuseppePalma78: La guerra è una sciagura e Putin ha sbagliato ad invadere l'#Ucraina. Ok. Ma perché gli Usa vogliono l'Ucraina nella N… - Lele6363 : RT @FrancescoSaro: L’occidente sta inviando armi all’Ucraina, credo sia un errore perché si favorisce pericolosamente l’escalation della gu… -