Guerra Russia-Ucraina, file e code ai confini di Romania e Ungheria. La testimonianza: “In 5 ore percorsi 70 metri” (Di sabato 26 febbraio 2022) L’invasione russa dell’Ucraina ha spinto moltissime persone verso i confini di altri stati. Tra questi c’è la Romania dove in particolare al valico di frontiera di Porubne-Siret c’erano lunghissime code, anche di chilometri. I media riportano molti di casi di uomini che accompagnano alla frontiera mogli e figli e tornano indietro per combattere contro i russi. C’è chi poi affronta il viaggio per incontrare al confine i parenti che vivono in Occidente. Per questo al confine ungherese con la Romania c’è anche una quota di cittadini ucraini proveniente anche dall’Italia che attendono di poter incontrare e recuperare i parenti per portarli in salvo. Da questo confine, a Petea, arriva la testimonianza di una cittadina Ucraina partita dall’Italia per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) L’invasione russa dell’ha spinto moltissime persone verso idi altri stati. Tra questi c’è ladove in particolare al valico di frontiera di Porubne-Siret c’erano lunghissime, anche di chilo. I media riportano molti di casi di uomini che accompagnano alla frontiera mogli e figli e tornano indietro per combattere contro i russi. C’è chi poi affronta il viaggio per incontrare al confine i parenti che vivono in Occidente. Per questo al confine ungherese con lac’è anche una quota di cittadini ucraini proveniente anche dall’Italia che attendono di poter incontrare e recuperare i parenti per portarli in salvo. Da questo confine, a Petea, arriva ladi una cittadinapartita dall’Italia per ...

