Gosens e Correa vicini al rientro: Inzaghi li aspetta per svoltare (Di sabato 26 febbraio 2022) Si inizia a sentire la stanchezza, in casa Inter e non solo. Lo ha ammesso Simone Inzaghi e lo hanno detto anche alcuni calciatori nerazzurri, da Edin Dzeko a Danilo D'Ambrosio. Visto che il ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) Si inizia a sentire la stanchezza, in casa Inter e non solo. Lo ha ammesso Simonee lo hanno detto anche alcuni calciatori nerazzurri, da Edin Dzeko a Danilo D'Ambrosio. Visto che il ...

Advertising

MatteoBarzaghi : Inter in viaggio verso Genova. Non convocati Gosens, Correa e Kolarov @SkySport #GenoaInter - sportli26181512 : Gosens e Correa vicini al rientro: Inzaghi li aspetta per svoltare: Gosens e Correa vicini al rientro: Inzaghi li a… - Gazzetta_it : Gosens e Correa scalpitano: quando tornano e come possono aiutare Inzaghi #Inter - Wazza_CN : @Peppe_Salines @MarcoSimoni4 Eppure tra correa , Dumfries e Gosens I soldi sono stati spesi, idem per i rinnovi ass… - sergio_perri98 : RT @Sanfra1407: L'Inter, a differenza delle avversarie, è in crisi nera a causa di un calendario pesantissimo. Questa dovrebbe essere un'ag… -