GF Vip | Adriana Volpe si sbilancia sulla finale | “Chi non deve assolutamente vincere”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 26 febbraio 2022) Mentre si avvicina ladel Grande fratello vip in corso, partono le scommesse e i primi commenti sul possibile vincitore del reality, come il pronostico di. In un intervento pubblico, l’opinionista tv fornisce, in particolare, il suo dissenso maturato rispetto alla possibilità che ail gioco dei vipponi possa essere alla fine un protagonista del triangolo amoroso più discusso della Casa. GF Vip, Jessica Selassie sconvolge Baru: “Voglio il tuo ca**o!”. La risposta di lui Si fanno sempre più audaci le avances della principessa etiope allo chef toscano, che ora sembra apprezzare Gf vip verso lasi apre senza ...