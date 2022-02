Frittelle di mele e carote | sane e gustose | pronte in 5 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 26 febbraio 2022) Una ricetta facile ed economica è sicuramente quella che si ispira a dei golosissimi pancake ma farciti con mela e carota. Dal gusto unico ma leggero questa golosa ricetta è perfetta da assaporare in qualsiasi momento della giornata. Con pochissimi passaggi porteremo a tavola una dolcezza leggera ma allo stesso tempo squisita. Per cucinare abbiamo solo bisogno di: 130 gr di farina 1 mela 40 gr di zucchero 1 carota 150 gr di yogurt bianco 6 gr di lievito in polvere 1 bustina di vanillina 1 uovo Vediamo subito insieme come realizzare in 5 minuti questa semplice ricetta utilizzando 1 carota e 1 mela. Ti leccherai i baffi! Sbucciamo, eliminiamo il torsolo e tagliamo a spicchi una mela per poi grattugiarla. Successivamente ripetiamo gli stessi passaggi con una carota. Completati questi semplici passaggi mettiamo il risultato da parte per utilizzarlo tra qualche minuto. Dopodiché in ...