Franco Javarone | la curiosa storia del Mangiafuoco filosofo

(Di sabato 26 febbraio 2022) È stato camorrista per Corbucci, professore di basso tuba e poi il becchino Pigafetta per Fellini, ‘"Asso di Bastoni" per De Simone,per Benigni, e grazie alla fisicità imponente che oscilla tra il sontuoso cattivo e il burbero dolce si è ritrovato nei cast di Fassbinder e Luciano De Crescenzo, ne "L’Opera da tre soldi" diretta da Strehler e in "Prima pagina" con Monica Vitti e la regia di Sbragia. L’elenco è lungo e commendevole per, napoletano, 79 anni, da qualche tempo anche pittore, il quale si considera “un analfabeta intellettuale” e trascorre dal registro grave del dialetto alla lettura di Dante o ai monologhi di Shakespeare spiegati all’Università di Napoli con l’agilità del grande attore (“lo scriva, perché sono vanitoso”) o di chi proprio non recita per niente (“lo scriva, che non ho mai ...