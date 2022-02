Francesco De Gregori, 4 concerti spostati ad aprile e maggio (Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA – A causa delle vigenti norme ministeriali, i concerti nei club italiani di Francesco De Gregori previsti nel mese di marzo sono stati riprogrammati nei prossimi mesi di aprile e maggio. Sono quelli di Nonantola, Napoli, Roma e Milano. Il tutto, in attesa del concerto con Antonello Venditti il 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Ecco il nuovo calendario: 20 aprile 2022 al VOX CLUB di Nonantola – MODENA (recupero del concerto del 5 marzo, 16 aprile, 27 novembre 2020 e 18 marzo, 17 novembre 2021 e 13 marzo 2022) / 23 aprile 2022 alla CASA DELLA MUSICA di NAPOLI / (recupero del concerto del 21 marzo, 8 maggio, 4 dicembre 2020 e 27 marzo, 26 novembre 2021 e 5 marzo 2022) / 28 aprile 2022 all’ATLANTICO LIVE di ROMA ... Leggi su lopinionista (Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA – A causa delle vigenti norme ministeriali, inei club italiani diDeprevisti nel mese di marzo sono stati riprogrammati nei prossimi mesi di. Sono quelli di Nonantola, Napoli, Roma e Milano. Il tutto, in attesa del concerto con Antonello Venditti il 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Ecco il nuovo calendario: 202022 al VOX CLUB di Nonantola – MODENA (recupero del concerto del 5 marzo, 16, 27 novembre 2020 e 18 marzo, 17 novembre 2021 e 13 marzo 2022) / 232022 alla CASA DELLA MUSICA di NAPOLI / (recupero del concerto del 21 marzo, 8, 4 dicembre 2020 e 27 marzo, 26 novembre 2021 e 5 marzo 2022) / 282022 all’ATLANTICO LIVE di ROMA ...

Advertising

Lopinionista : Francesco De Gregori, 4 concerti spostati ad aprile e maggio - sonikmusicnet : Ora in onda: Francesco De Gregori - Lamento per la morte di Pasolini - SinergicaMentis : Francesco De Gregori: posticipati ad aprile e maggio i concerti nei club italiani - Antonel98579292 : il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai. francesco de gregori ?????????????????? - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Francesco De Gregori - Alice -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Gregori Rimandati i live di Francesco de Gregori Rimandati i live di Francesco de Gregori: causa restrizioni posticipati ad aprile e a maggio i concerti nei club italiani. Rimandati i live di Francesco de Gregori previsti per il prossimo mese. Si comunica che a causa ...

Francesco De Gregori: posticipati ad aprile e maggio i concerti nei club italiani Si comunica che a causa delle vigenti norme ministeriali, i concerti nei club italiani di FRANCESCO DE GREGORI previsti nel mese di marzo 2022, verranno riprogrammati nei mesi di aprile e maggio. Di seguito le nuove date: 20 APRILE 2022 al VOX CLUB di Nonantola " MODENA (recupero ...

Rimandati i live di Francesco de Gregori Liguria Notizie Rimandati i live di Francesco de Gregori Rimandati i live di Francesco de Gregori: causa restrizioni posticipati ad aprile e a maggio i concerti nei club italiani.

Lucio Dalla 10 anni dopo, canzoniere di capolavori Sono passati dieci anni dalla morte di Lucio Dalla: il primo marzo del 2012, tre giorni prima del suo compleanno numero 69, Lucio non si è svegliato. La sua ultima esibizione non è stata un concerto c ...

Rimandati i live dide: causa restrizioni posticipati ad aprile e a maggio i concerti nei club italiani. Rimandati i live dideprevisti per il prossimo mese. Si comunica che a causa ...Si comunica che a causa delle vigenti norme ministeriali, i concerti nei club italiani diDEprevisti nel mese di marzo 2022, verranno riprogrammati nei mesi di aprile e maggio. Di seguito le nuove date: 20 APRILE 2022 al VOX CLUB di Nonantola " MODENA (recupero ...Rimandati i live di Francesco de Gregori: causa restrizioni posticipati ad aprile e a maggio i concerti nei club italiani.Sono passati dieci anni dalla morte di Lucio Dalla: il primo marzo del 2012, tre giorni prima del suo compleanno numero 69, Lucio non si è svegliato. La sua ultima esibizione non è stata un concerto c ...