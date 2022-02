Catrami | petroli | colori | la sorprendente anima di Vittorio Consonni

Leggi su bergamonews

(Di sabato 26 febbraio 2022) Bergamo. È una mostra di largo respiro quella allestita dain via Camozzi nell’ex Italcementi di via Camozzi / via Madonna della Neve. Ben sessanta opere di grande formato collocate in ventitré stanze dialogano con gli ampi spazi pieni di luce, in un allestimento unico e irripetibile, quali sono gli ambienti dello storico complesso acquisito dal gruppo Ferretti, di cui è prevista la demolizione entro l’anno per l’edificazione di un nuovo complesso abitativo., classe 1956, è da sempre estraneo alle ribalte e preferisce condurre un’indagine intimista nel riserbo di uno studio ostinato, d’intonazione meditativa, totalmente incentrato sulla disciplina del lavoro e su una ricerca che è allo stesso tempo espressiva ed esistenziale. Ancora più eccezionale dunque è la presente rassegna, che ...