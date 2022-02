“Be Green, Be Smart, Be Farmer”, il nuovo programma di Gambero Rosso Channel (Di sabato 26 febbraio 2022) MILANO – Le sfide dell’innovazione e della lotta ai cambiamenti climatici in agricoltura raccontate attraverso le ricette di uno degli chef stellati più noti del Belpaese. È questo il concept di “Be Green, Be Smart, Be Farmer”, il programma televisivo in 20 puntate prodotto da Citynews nell’ambito dell’omonimo progetto finanziato dall’Unione europea, e che andrà in onda ogni sabato su Gambero Rosso Channel. Le prime due puntate saranno trasmesse oggi (26 febbraio) alle ore 12 e affronteranno i temi del biologico e delle pratiche sostenibili nei settori della trasformazione. A condurre lo show è Alex Giordano, uno dei maggiori esperti italiani di innovazione nel settore agroalimentare. Con lui, ospiti fissi di ogni puntata, ci sono Pasquale Di Rubbo della Dg Agri della ... Leggi su lopinionista (Di sabato 26 febbraio 2022) MILANO – Le sfide dell’innovazione e della lotta ai cambiamenti climatici in agricoltura raccontate attraverso le ricette di uno degli chef stellati più noti del Belpaese. È questo il concept di “Be, Be, Be”, iltelevisivo in 20 puntate prodotto da Citynews nell’ambito dell’omonimo progetto finanziato dall’Unione europea, e che andrà in onda ogni sabato su. Le prime due puntate saranno trasmesse oggi (26 febbraio) alle ore 12 e affronteranno i temi del biologico e delle pratiche sostenibili nei settori della trasformazione. A condurre lo show è Alex Giordano, uno dei maggiori esperti italiani di innovazione nel settore agroalimentare. Con lui, ospiti fissi di ogni puntata, ci sono Pasquale Di Rubbo della Dg Agri della ...

Advertising

culturetdroit : RT @giuslavoristi: Nel 2021 più di 7 mln di italiani hanno usufruito dello smart working. Quasi la metà – il 46% - vorrebbe proseguire l'e… - ItaliaRai : #LineaVerdeLife - Eco, bio, smart e green sono gli assi narrativi del programma, con @Daniela_Ferolla e… - Lopinionista : “Be Green, Be Smart, Be Farmer”, il nuovo programma di Gambero Rosso Channel - infoitinterno : Fine dello Stato di Emergenza: cosa cambia dal 1° Aprile 2022? novità per Green Pass, Smart Working e misure restri… - infoitinterno : Covid: Green Pass, Smart Working e Quarantena, cosa cambia da Marzo -