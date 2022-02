Anonymous attacca i siti governativi russi

Leggi su panorama

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ore 18.40 - Il famoso gruppo di hacker mette in crisi il Cremlino L'invasione dellaa in Ucraina è stata la prima guerra combattuta anche sulla rete. L'attività degli espertiinfatti è stata centrale nelle giornate prima dell'attacco. Ma chi dal web ferisce, dal web perisce. Il più grande gruppo di hacker,ha infatti messo in atto in queste ore una massiccia operazione di attacco contro imettendone in crisi diversi. Alcuni dati sensibili sono finiti a disposizione di tutto il mondo. L'attacco non finirà a breve, ha affermato il gruppo della cyber war