Andreazzoli: «Orgoglioso della prestazione. Rigore? Me lo fischiarono contro su Dybala» (Di sabato 26 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico Ai microfoni di Dazn, Aurelio Andreazzoli ha parlato dopo Empoli Juve. Le sue dichiarazioni. PARTITA – «La prestazione mi rende Orgoglioso. Ho chiesto ai ragazzi di essere tali e quali al primo tempo, ci hanno creduto sempre ma abbiamo dovuto raschiare il barile perchè gli episodi non ci sono andati a favore. Non raccogliamo quanto seminiamo, ma le prestazioni le facciamo anche con chi è più quotato di noi se mettiamo tutto come fatto stasera. Poi contro una qualità del genere paghi se non concretizzi quello che crei e a noi succede spesso. Sono convinto che la nostra strada però sia questa». FRAGILITA’ – «Abbiamo fatto il doppio delle reti che contraddistinguono la fascia alla quale apparteniamo e che ci hanno portato dove siamo. Mi interessa che la squadra si esprima. Facciamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico Ai microfoni di Dazn, Aurelioha parlato dopo Empoli Juve. Le sue dichiarazioni. PARTITA – «Lami rende. Ho chiesto ai ragazzi di essere tali e quali al primo tempo, ci hanno creduto sempre ma abbiamo dovuto raschiare il barile perchè gli episodi non ci sono andati a favore. Non raccogliamo quanto seminiamo, ma le prestazioni le facciamo anche con chi è più quotato di noi se mettiamo tutto come fatto stasera. Poiuna qualità del genere paghi se non concretizzi quello che crei e a noi succede spesso. Sono convinto che la nostra strada però sia questa». FRAGILITA’ – «Abbiamo fatto il doppio delle reti che contraddistinguono la fascia alla quale apparteniamo e che ci hanno portato dove siamo. Mi interessa che la squadra si esprima. Facciamo ...

