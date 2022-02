Virtus Francavilla-Palermo | le novità di Baldini | Doda insidia Giron | Silipo dal 1??

(Di venerdì 25 febbraio 2022) I dubbi di Silvio, in vista di, match valido per la ventinovesima giornata dele C di Serie C, in programma domani alle 17.30 allo Stadio "Giovanni Paolo II" diFontana.dal 1'?

Domani pomeriggio allo stadio Giovanni Paolo II si disputerà il match Virtus Francavilla-Palermo, 29.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i pugliesi al terzo posto con 50 punti, mentre i siciliani sono quinti con 45 punti. L' unico ... Una mediana tutta da decidere per Silvio Baldini in vista della sfida contro la Virtus Francavilla. E' l'argomento trattato dall'edizione odierna del Giornale di Sicilia. L'allenatore del Palermo punta sul centrocampo e sugli incontristi: ieri ulteriori prove per capire quale ... I dubbi di Silvio Baldini, in vista di Virtus Francavilla-Palermo, match valido per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani alle 17.30 allo Stadio "Giovanni Paolo II" di ... Il Palermo da battaglia che Silvio Baldini vuole vedere sul campo della Virtus Francavilla sta prendendo forma. Nella seduta pomeridiana svolta a Tommaso Natale il tecnico ha provato due coppie di cen ...