Unicef | preoccupati per la situazione dei bambini in Ucraina

(Di venerdì 25 febbraio 2022). La dichiarazione del Direttore generale dell’Catherine Russel: “L’è profondamente preoccupato perché l’intensificarsi delle ostilità inrappresenta una minaccia immediata per le vite e il benessere di 7,5 milioni di. Negli ultimi giorni colpi di armi pesanti lungo la linea di contatto hanno già danneggiato Infrastrutture idriche di base e scolastiche. Se i combattimenti non si fermeranno, decine di migliaia di famiglie potrebbero essere costrette a sfollare, facendo drammaticamente aumentare i bisogni umanitari. “L’sta lavorando inOrientale per ampliare i programmi salvavita per i. Questi comprendono: il trasporto di acqua sicura nelle aree colpite dal conflitto, il preposizionamento di ...

Ultime Notizie dalla rete : Unicef preoccupati

L'agenzia delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti e delle condizioni di vita dei bambini in tutto il mondo chiede l'immediato cessate il fuoco ...L'UNICEF è profondamente preoccupato perché l'intensificarsi delle ostilità in Ucraina rappresenta una minaccia immediata per le vite e il benessere di 7,5 milioni di bambini. "Negli ultimi giorni ...