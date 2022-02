Ucraina, Zelensky “Serve una coalizione internazionale” (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Difendiamo la nostra libertà, la nostra terra. Abbiamo bisogno di un'assistenza internazionale efficace. Ne ho discusso con il presidente polacco, Andrzej Duda. Lancio un appello ai Nove di Bucarest per ricevere aiuti alla difesa, sanzioni e pressioni sull'aggressore. Insieme dobbiamo mettere la Russia al tavolo delle trattative. Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un tweet appena pubblicato. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Difendiamo la nostra libertà, la nostra terra. Abbiamo bisogno di un'assistenzaefficace. Ne ho discusso con il presidente polacco, Andrzej Duda. Lancio un appello ai Nove di Bucarest per ricevere aiuti alla difesa, sanzioni e pressioni sull'aggressore. Insieme dobbiamo mettere la Russia al tavolo delle trattative. Abbiamo bisogno di unacontro la guerra”. Così il presidente ucraino, Volodymyr, in un tweet appena pubblicato. (ITALPRESS).

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky proclama la legge marziale: 'La Russia ha attaccato le nostre infrastrutture militari'. Il presi… - Agenzia_Ansa : La Russia ha attaccato le infrastrutture militari ucraine. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'U… - ilpost : Il presidente ucraino Zelensky ha tenuto un altro breve discorso televisivo in cui ha annunciato che l'Ucraina ha i… - Silvy6701 : RT @Alessan69259017: Zelensky si ritrova privo del sostegno del suo esercito e della sua guardia nazionale. Molto presto in Ucraina non ci… - Corry08101961 : RT @SusyMedri: @bordoni_russia Volete dirmi che Zelensky è così ingenuo? Dall’Occidente in questi anni non sono di certo rimasti a guardare… -