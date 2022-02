Ucraina, il divario tra le forze armate conbattenti è enorme (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tra le forze armate russe e quelle ucraine esiste un divario notevole, a cominciare dalla spesa destinata alla difesa, come nota un'analisi della Cnn. Secondo il rapporto "The Military Balance" pubblicato la scorsa settimana dell'Istituto Internazionale per gli Studi strategici (Iiss) nel 2021 l'Ucraina ha destinato alle forze armate 4,7 miliardo di dollari, contro i 45,8 miliardi di dollari stanziati da Mosca. E mentre a partire dal 2008, dopo le carenze venute alla luce nel conflitto in Georgia, la Russia ha avviato una campagna di modernizzazione delle proprie forze armate, quelle ucraine sono equipaggiate in gran parte ancora con armamenti di epoca sovietica. Proprio per questo motivo Kiev stava valutando un possibile ingresso nella Nato come ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tra lerusse e quelle ucraine esiste unnotevole, a cominciare dalla spesa destinata alla difesa, come nota un'analisi della Cnn. Secondo il rapporto "The Military Balance" pubblicato la scorsa settimana dell'Istituto Internazionale per gli Studi strategici (Iiss) nel 2021 l'ha destinato alle4,7 miliardo di dollari, contro i 45,8 miliardi di dollari stanziati da Mosca. E mentre a partire dal 2008, dopo le carenze venute alla luce nel conflitto in Georgia, la Russia ha avviato una campagna di modernizzazione delle proprie, quelle ucraine sono equipaggiate in gran parte ancora con armamenti di epoca sovietica. Proprio per questo motivo Kiev stava valutando un possibile ingresso nella Nato come ...

