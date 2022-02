Tutte pazze per la gonna Zara di Kate Middleton, In saldi a soli 7 euro. Ancora disponibile negli store italiani, perfetta per ogni stagione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Kate Middleton è tornata alla ribalta con i suoi abiti low cost. La pandemia volge al termine, sembra che i vaccini stiano dando i risultati sperati (ma Ancora non cantiamo vittoria), e riprendono così gli impegni istituzionali della Duchessa di Cambridge. Tutti gli sguardi sono puntati su di lei, che è diventata una vera e propria icona di stile. Le donne di tutto il mondo guardano con attenzione i suoi look per copiarli. E spesso molte possono vantare di avere nell’armadio i suoi stessi vestiti. E non parliamo di ragazze di famiglie ricche e facoltose, ma anche di giovani dalle possibilità più contenute. Kate Middleton è diventata, infatti, la regina del low cost. Da sempre abbina capi d’alta moda ad altri, più accessibili a Tutte. Non solo, è anche una determinata sostenitrice del ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 febbraio 2022)è tornata alla ribalta con i suoi abiti low cost. La pandemia volge al termine, sembra che i vaccini stiano dando i risultati sperati (manon cantiamo vittoria), e riprendono così gli impegni istituzionali della Duchessa di Cambridge. Tutti gli sguardi sono puntati su di lei, che è diventata una vera e propria icona di stile. Le donne di tutto il mondo guardano con attenzione i suoi look per copiarli. E spesso molte possono vantare di avere nell’armadio i suoi stessi vestiti. E non parliamo di ragazze di famiglie ricche e facoltose, ma anche di giovani dalle possibilità più contenute.è diventata, infatti, la regina del low cost. Da sempre abbina capi d’alta moda ad altri, più accessibili a. Non solo, è anche una determinata sostenitrice del ...

