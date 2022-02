Startup: Excellis investe nelle migliori create da ricercatori italiani all'estero (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Labitalia) - "Parlano i numeri: i ricercatori italiani sono stabilmente ai primi posti in Europa per premi e riconoscimenti accademici ricevuti. Eppure, negli ultimi anni quasi tre quinti dei fondi dell'Erc (European Research Council) assegnati a ricercatori italiani per progetti di ricerca applicata hanno finanziato laboratori di università estere dove questi stessi connazionali lavorano e insegnano; si stima che il 50% dei migliori ricercatori italiani, classificati per il loro 'impact factor', lavori effettivamente in una università o centro di ricerca estero; e la lista potrebbe continuare a lungo". A raccontarlo è Loris Lanzellotti, founder insieme ad Alberto Emprin di Excellis, holding di partecipazioni nata con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Labitalia) - "Parlano i numeri: isono stabilmente ai primi posti in Europa per premi e riconoscimenti accademici ricevuti. Eppure, negli ultimi anni quasi tre quinti dei fondi dell'Erc (European Research Council) assegnati aper progetti di ricerca applicata hanno finanziato laboratori di università estere dove questi stessi connazionali lavorano e insegnano; si stima che il 50% dei, classificati per il loro 'impact factor', lavori effettivamente in una università o centro di ricerca; e la lista potrebbe continuare a lungo". A raccontarlo è Loris Lanzellotti, founder insieme ad Alberto Emprin di, holding di partecipazioni nata con la ...

