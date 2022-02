Serie A, c’è Genoa-Inter: le formazioni ufficiali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le formazioni ufficiali di Genoa-Inter, match della ventisettesima giornata della Serie A Tutto pronto allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova dove tra poco scenderanno in campo Genoa e Inter nel match valido per l’ottava giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Alexander Blessin e Simone Inzaghi, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Genoa-Inter, eccole: Genoa (4-2-3-1): 57 Sirigu; 36 Hefti, 52 Maksimovic, 55 Ostigard, 15 Vasquez; 27 Sturaro, 47 Badelj; 11 Gudmundsson, 10 Melegoni, 90 Portanova; 45 Yeboah. A disposizione: 1 Semper, 22 Marchetti, 8 Amiri, 16 Calafiori, 18 Ghiglione, 23 Destro, 32 Frendrup, 33 ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ledi, match della ventisettesima giornata dellaA Tutto pronto allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova dove tra poco scenderanno in camponel match valido per l’ottava giornata del girone di ritorno dellaA 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Alexander Blessin e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(4-2-3-1): 57 Sirigu; 36 Hefti, 52 Maksimovic, 55 Ostigard, 15 Vasquez; 27 Sturaro, 47 Badelj; 11 Gudmundsson, 10 Melegoni, 90 Portanova; 45 Yeboah. A disposizione: 1 Semper, 22 Marchetti, 8 Amiri, 16 Calafiori, 18 Ghiglione, 23 Destro, 32 Frendrup, 33 ...

