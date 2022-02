Sciopero trasporti a Roma venerdì 25 febbraio 2022: orari di bus e metro, le fasce garantite (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lo avevano annunciato da settimane, ma ora il giorno ‘nero’ sul fronte trasporti è arrivato. Da questa mattina a Roma (e non solo) bus, metro e tram sono a rischio perché è stato indetto uno Sciopero su scala nazionale da diverse sigle sindacali. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa, Cisal, Ugl hanno dichiarato ‘lo stato di agitazione sindacale unitario‘ e da Napoli a Milano, passando per la Capitale, sono tanti i pendolari che oggi si troveranno in difficoltà, tra tratte bloccate e pochi mezzi. Sciopero Atac: gli orari di bus e metro Nel territorio di Roma Capitale, come fa sapere Atac, lo Sciopero riguarda l’intera rete dell’azienda e l’intera rete RomaTPL. Sulla rete Atac lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lo avevano annunciato da settimane, ma ora il giorno ‘nero’ sul fronteè arrivato. Da questa mattina a(e non solo) bus,e tram sono a rischio perché è stato indetto unosu scala nazionale da diverse sigle sindacali. Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa, Cisal, Ugl hanno dichiarato ‘lo stato di agitazione sindacale unitario‘ e da Napoli a Milano, passando per la Capitale, sono tanti i pendolari che oggi si troveranno in difficoltà, tra tratte bloccate e pochi mezzi.Atac: glidi bus eNel territorio diCapitale, come fa sapere Atac, loriguarda l’intera rete dell’azienda e l’intera reteTPL. Sulla rete Atac lo ...

