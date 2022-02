Sabatini | Mourinho teatrante di successo | io invece voglio fare il calcio vero Orrido vedere Dzeko con la maglia dell' Inter

Advertising

infoitsport : Sabatini senza peli sulla lingua, che attacchi a Mourinho e a Vlahovic! - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Sabatini: “Via dalla Roma per Baldini. Io e Mourinho insieme? Lui teatrante di successo, io voglio far… - SiamoPartenopei : Sabatini: 'Mourinho teatrante di successo. Vlahovic-Juventus, roba ignobile' - lovigigiglio : @81_ugo @spizzico78 Su Pinto si può anche aspettare un attimo. Vediamo il mercato di questa estate. Credo che i gio… - siamo_la_Roma : ?? Parla Walter #Sabatini ?? 'Io e #Mourinho a #Roma? Rimarrei a #Salerno' ?? '#Dzeko all'#Inter? Orrido. Con… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabatini Mourinho

Walter, attuale dirigente della Salernitana dedito al mercato, ha parlato ai microfoni del ... si registrano parole davvero polemiche nei confronti dell'attuale tecnico della Roma José:...Nell'intervista a Giancarlo Dotto per il Corriere dello sport il ds della Salernitana Walter, ex Roma, attacca duramente siache Vlahovic. Per lo Special One parole al veleno: Poi va giù ancor più duro su Vlahovic per come si è comportato con la Fiorentina, con riferimenti ...Alle 18 tocca alla Roma di José Mourinho affrontare in trasferta lo Spezia di Thiago ... in diretta sui canali Sky e Dazn; Salernitana-Bologna, sabato 26 febbraio ore 15, in diretta su Dazn; ...Torna a parlare Walter Sabatini della sua esperienza alla Roma. Da Pallotta a Baldini, dal mercato fino a Mourinho. Ecco le sue parole a “Il Corriere dello Sport”. Fazio e Perotti. Due giocatori ...