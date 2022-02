Robert Pattinson ospite a “Verissimo” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Batman di Robert Pattinson ha catturato l’interesse di Silvia Toffanin. L’attore, celebre sin dai tempi di Twilight, sarà uno degli ospiti della puntata in arrivo su Canale 5 sabato 26 febbraio 2022. La conduttrice ha voluto intervistarlo in occasione dell’uscita di The Batman, il nuovo film che propone Pattinson nelle vesti dell’Uomo Pipistrello. Un’intervista … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Batman diha catturato l’interesse di Silvia Toffanin. L’attore, celebre sin dai tempi di Twilight, sarà uno degli ospiti della puntata in arrivo su Canale 5 sabato 26 febbraio 2022. La conduttrice ha voluto intervistarlo in occasione dell’uscita di The Batman, il nuovo film che proponenelle vesti dell’Uomo Pipistrello. Un’intervista … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ellcrys_ : Robert Pattinson gatekeeping Twilight, solo lui può odiarlo - ShewantsCamila : RT @RPBRMidia: ?? Robert Pattinson para Fotogramas Magazine Via @pattinsonphotos - shayararar : RT @RPBRMidia: ?? Robert Pattinson para Fotogramas Magazine Via @pattinsonphotos - vittoriamaiutto : RT @perchetendenza: 'Robert Pattinson': Perché questo sabato sarà ospite di #Verissimo - Poooisonivy : Esco allo scoperto A me Robert Pattinson non piace e non ho mai capito tutto questo hype per lui, é una cosa che mi confonde alquanto -