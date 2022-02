Rigenerazione urbana, Maglione: “I comuni chiedano risorse” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“La riqualificazione e il recupero di quelle aree del nostro territorio mortificate dal degrado, è ora possibile, grazie al bando Pnrr per investimenti in progetti di Rigenerazione urbana. Una chiamata per tutti quei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti o che, in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti, per un finanziamento massimo di 5 milioni di euro. La partecipazione è inoltre consentita anche a quegli enti che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021. Un’opportunità che invito i nostri amministratori del Sannio a non perdere”, così in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione. “Gli interventi che è possibile realizzare con questi fondi – prosegue il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“La riqualificazione e il recupero di quelle aree del nostro territorio mortificate dal degrado, è ora possibile, grazie al bando Pnrr per investimenti in progetti di. Una chiamata per tutti queicon popolazione inferiore a 15 mila abitanti o che, in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti, per un finanziamento massimo di 5 milioni di euro. La partecipazione è inoltre consentita anche a quegli enti che non risultano beneficiari delleattribuite con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021. Un’opportunità che invito i nostri amministratori del Sannio a non perdere”, così in una nota il deputato M5S Pasquale. “Gli interventi che è possibile realizzare con questi fondi – prosegue il ...

