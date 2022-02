RAI: LE SCUSE DI LUCIA ANNUNZIATA E ANTONIO DI BELLA ALLA COMUNITÀ UCRAINA ITALIANA (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo lo spiacevole fuori onda del Tg3 di ieri pomeriggio (qui la ricostruzione e il video), sono arrivate le SCUSE di LUCIA ANNUNZIATA e ANTONIO Di BELLA ALLA COMUNITÀ UCRAINA in Italia. LUCIA ANNUNZIATA: “Frasi che al di là del contesto e delle intenzioni sono suonate inopportune, offensive, e soprattutto un atto di estrema stupidità”. ANTONIO Di BELLA: “Erano frasi da non pronunciare. Me ne rammarico e chiedo scusa alle donne e agli uomini della COMUNITÀ UCRAINA in Italia”. Leggi su bubinoblog (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo lo spiacevole fuori onda del Tg3 di ieri pomeriggio (qui la ricostruzione e il video), sono arrivate lediDiin Italia.: “Frasi che al di là del contesto e delle intenzioni sono suonate inopportune, offensive, e soprattutto un atto di estrema stupidità”.Di: “Erano frasi da non pronunciare. Me ne rammarico e chiedo scusa alle donne e agli uomini dellain Italia”.

Advertising

bubinoblog : RAI: LE SCUSE DI LUCIA ANNUNZIATA E ANTONIO DI BELLA ALLA COMUNITÀ UCRAINA ITALIANA - SimoNetOnTheNet : Mi dispiace ma, da persona che ha sempre seguito #mezzorainpiu e #DiBella, queste scuse non sono né buone né suffic… - DomenicoOlivito : @fanpage Oltre alle scuse i due giornalisti Rai dovrebbero dimettersi per rispetto dei contribuenti italiani. Non s… - Sheilus01 : @usigrai ottimo comunicato e' importante sapere che c'e' chi vigila su queste cose. Bene anche scuse interessati. A… - alessand_mella : Le scuse di #dibella ed #Annunziata erano necessarie ed auspicabili. Un bene siano arrivate. Meno bene il #silenzio… -