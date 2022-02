Pioli: «Ci hanno fatto gol di mano. Milan penalizzato più di una volta» (Di venerdì 25 febbraio 2022) . Il tecnico rossonero dopo l’Udinese Stefano Pioli a DAZN dopo Milan-Udinese. GOL UDINESE – «Non è dubbio. Fallo di mano evidente, è gol di mano. Ci sta che l’arbitro non l’abbia visto, non il Var. È un errore grave perché decide il risultato finale. Non non abbiamo fatto una grande prestazione, ma questo gol era da annullare. Così come c’era un vantaggio non dato a nostro favore. E nel calcio moderno non si può giocare 45 minuti effettivi, ed è responsabilità anche dell’arbitro. Quando avete visto i miei giocatori così nervosi? Mai. Ha fatto gol di mano, va bene ma non va bene. Noi possiamo migliorare ma siamo stati penalizzati più di una volta. Var? Non mi allineo a nessuno. Ma non è la prima volta che ci capita una cosa del ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) . Il tecnico rossonero dopo l’Udinese Stefanoa DAZN dopo-Udinese. GOL UDINESE – «Non è dubbio. Fallo dievidente, è gol di. Ci sta che l’arbitro non l’abbia visto, non il Var. È un errore grave perché decide il risultato finale. Non non abbiamouna grande prestazione, ma questo gol era da annullare. Così come c’era un vantaggio non dato a nostro favore. E nel calcio moderno non si può giocare 45 minuti effettivi, ed è responsabilità anche dell’arbitro. Quando avete visto i miei giocatori così nervosi? Mai. Hagol di, va bene ma non va bene. Noi possiamo migliorare ma siamo stati penalizzati più di una. Var? Non mi allineo a nessuno. Ma non è la primache ci capita una cosa del ...

Advertising

antonio_gaito : #Inzaghi a DAZN ha tirato in ballo le assenze: “Mancavano giocatori importanti (2), ma dobbiamo essere più forti pu… - Emanuel70123144 : RT @1897_frank: L'espulsione di #tomori invece? Ecco i vigliacchi calcisticamente parlando, se è per loro parlano se è contro zitti #Pioli… - MentalitaMilan : @corrado611 @acmilan @EmanueleBottoni Vero, concordo. Io invece su Pioli qualche riserva l’ho sempre avuta. Se sbag… - Fabio64535537 : RT @1897_frank: L'espulsione di #tomori invece? Ecco i vigliacchi calcisticamente parlando, se è per loro parlano se è contro zitti #Pioli… - EnrAie88 : @milanese1965 L'hanno appena detto sia Pioli che Maldini... -