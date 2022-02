Pesanti critiche dall’ex giocatore nei confronti di Rabiot: le parole (Di venerdì 25 febbraio 2022) Davanti ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore della Juventus, Alessio Tacchinardi, si è espresso così sulla nuova Juve di Allegri e su un calciatore bianconero in particolare: “Vorrei vedere una squadra con una forte identità contro l’Empoli. Con il Villareal ottimo primo tempo, ma nel secondo si sono abbassati troppo e una squadra come la Juventus non puo’ permetterselo. Io ho visto un Barcellona trasformato in due mesi da Xavi. La Juve è una buona squadra, è questo che mi fa arrabbiare“. Juventus Rabiot TacchinardiPoi la stoccata a Rabiot: “Se ci fosse stato Davids, Rabiot quante partite avrebbe fatto? Credo poche. Ma anche con Barella…” Leggi su rompipallone (Di venerdì 25 febbraio 2022) Davanti ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore della Juventus, Alessio Tacchinardi, si è espresso così sulla nuova Juve di Allegri e su un calciatore bianconero in particolare: “Vorrei vedere una squadra con una forte identità contro l’Empoli. Con il Villareal ottimo primo tempo, ma nel secondo si sono abbassati troppo e una squadra come la Juventus non puo’ permetterselo. Io ho visto un Barcellona trasformato in due mesi da Xavi. La Juve è una buona squadra, è questo che mi fa arrabbiare“. JuventusTacchinardiPoi la stoccata a: “Se ci fosse stato Davids,quante partite avrebbe fatto? Credo poche. Ma anche con Barella…”

