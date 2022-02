Milan - Udinese, Udogie: "Gol di mano ed esultanza? Guardalinee indeciso, mi è andata bene…" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ho aspettato a esultare perché ho visto il Guardalinee indeciso, quindi non ero convinto. Mi è andata bene ". Ha, di fatto, ammesso il tocco "malandrino", probabilmente col braccio, Destiny Udogie , ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ho aspettato a esultare perché ho visto il, quindi non ero convinto. Mi èbene ". Ha, di fatto, ammesso il tocco "malandrino", probabilmente col braccio, Destiny, ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli duro: “Fallo di mano evidente, il giocatore dell’Udinese fa gol con la mano. E’ un errore grave perché alla… - AntoVitiello : Classica partita rognosa in cui ci sono più calci, falli e interruzioni che azioni da gol. Rete di #Udogie viziata… - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan in hotel per il ritiro pre Udinese @MilanNewsit - Kalulisme : - TOSADORIDANIELA : RT @CucchiRiccardo: Il #Milan non la chiude, anzi nel secondo tempo cala. E l'#Udinese porta a casa il pari. #MilanUdinese -