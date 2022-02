Milan-Udinese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Udinese, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Meazza si apre il nuovo turno con i rossoneri che ospitano i friulani. La capolista vuole i tre punti per restare in testa, i bianconeri devono portar via un risultato positivo in chiave salvezza. Chi vincerà? Fischio d’inizio fissato alle ore 18.45 di venerdì 25 febbraio. Milan-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ile isudi, match valido per la ventisettesima giornata di. Allo stadio Meazza si apre il nuovo turno con i rossoneri che ospitano i friulani. La capolista vuole i tre punti per restare in testa, i bianconeri devono portar via un risultato positivo in chiave salvezza. Chi vincerà? Fischio d’inizio fissato alle ore 18.45 di venerdì 25 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : L'arrivo del #Milan in hotel per il ritiro pre Udinese @MilanNewsit - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - AntoVitiello : Aumenta il rimpianto per il #Milan dopo il ko dell'#Inter per non aver sfruttato il turno contro la Salernitana. I… - glooit : Serie A: Milan-Udinese, formazioni leggi su Gloo - MarcoTroiano8 : RT @PietroMazzara: Milan-Udinese inizierà alle 18:50 al posto delle 18:45. La FIGC, come forma di protesta contro la guerra in Ucraina, ha… -