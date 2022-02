L’ex marito di Delia contro Alex Belli: “È un uomo falso”. Marco Nerozzi è preoccupato, le sue parole (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip è ormai davvero agli sgoccioli. Delia Duran è una delle finaliste del reality di Canale 5, in questi giorni Marco Nerozzi, suo ex marito, ha parlato di lei e del suo rapporto con Alex Belli, pronunciando parole molto dure e preoccupate nei confronti delL’ex. Marco Nerozzi parla delL’ex Delia Duran Marco Nerozzi e Delia Duran sono stati marito e moglie per 8 anni prima che lei incontrasse Alex Belli. Per la legge in realtà i due sono ancora sposati dato che il divorzio legale non è mai stato firmato e Nerozzi nutre un profondo affetto per ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip è ormai davvero agli sgoccioli.Duran è una delle finaliste del reality di Canale 5, in questi giorni, suo ex, ha parlato di lei e del suo rapporto con, pronunciandomolto dure e preoccupate nei confronti delparla delDuranDuran sono statie moglie per 8 anni prima che lei incontrasse. Per la legge in realtà i due sono ancora sposati dato che il divorzio legale non è mai stato firmato enutre un profondo affetto per ...

