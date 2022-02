L’elezione di Biden, quando i liberal urlavano “pace e democrazia” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb – Ah, belli i tempi di quando venne eletto Joe Biden, colui che avrebbe fatto trionfare la pace e la democrazia. Mica come quel cattivone di Donald Trump, colui che aveva sganciato “più di 7mila bombe” e che non era riuscito a fermare nessun conflitto con gli Stati Uniti attivamente coinvolti (poco conta ne avesse frenati almeno tre in Venezuela, Siria, Corea del Nord). Alla luce della guerra in Ucraina, dei dannosissimi accerchiamenti della Russia (con riflessi e conseguenze incalcolabili per la nostra economia), le esultanze per “Sleepy Joe” assumono tutt’altro sapore. Ancora più amaro. Biden, pace, democrazia e autoabbracci Evviva Joe Biden, eviva la pace, evviva la democrazia. Siamo così felici che ci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb – Ah, belli i tempi divenne eletto Joe, colui che avrebbe fatto trionfare lae la. Mica come quel cattivone di Donald Trump, colui che aveva sganciato “più di 7mila bombe” e che non era riuscito a fermare nessun conflitto con gli Stati Uniti attivamente coinvolti (poco conta ne avesse frenati almeno tre in Venezuela, Siria, Corea del Nord). Alla luce della guerra in Ucraina, dei dannosissimi accerchiamenti della Russia (con riflessi e conseguenze incalcolabili per la nostra economia), le esultanze per “Sleepy Joe” assumono tutt’altro sapore. Ancora più amaro.e autoabbracci Evviva Joe, eviva la, evviva la. Siamo così felici che ci ...

Advertising

EmaSabatino : 4 anni del 'pazzo' Trump, zero guerre e addirittura in lizza per il Nobel per la pace 2021. Dopo 1 anno e 4 mesi c… - seba22758 : @Adnkronos nulla, ma avete avuto un orgasmo anale con l'elezione di Biden e della scappata da casa Harris... - CiaoGrosso : RT @Tete2222222: Il guerrafondaio Trump… Eravate tutti così felici con l’elezione di Biden. - BenedettaPetru6 : RT @francesco088661: #ilGiornale L'ATTACCO RUSSO all'#Ucraina? Un ATTO RIVOLTANTE che vede RESPONSABILI l'#UE, gli #USA (era Biden) con TUT… - romanino48 : RT @Tete2222222: Il guerrafondaio Trump… Eravate tutti così felici con l’elezione di Biden. -