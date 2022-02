Lazio vs Napoli: in tv e formazioni (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una delle partite in programma per la 27esima giornata del campionato di Serie A è Lazio vs Napoli. Il match si disputerà domenica 27 febbraio allo stadio Olimpico alle ore 20.45 e verrà trasmesso in diretta sui canali DAZN. Come si presentano le due squadre? Finale Champions League a Parigi: l’Uefa ufficializza la nuova sede Lazio vs Napoli: come si presentano le squadre? Di sicuro Lazio e Napoli lotteranno per la vittoria in questa 27esima giornata di campionato, ma con due obiettivi differenti. I padroni di casa infatti, dopo essere stati eliminati dall’Europa League, devono cercare di risollevarsi in classifica e magari accedere alla zona europea. Attualmente occupano il sesto posto con 46 punti. Gli ospiti invece sono in corsa per lo scudetto e si trovano in terza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una delle partite in programma per la 27esima giornata del campionato di Serie A èvs. Il match si disputerà domenica 27 febbraio allo stadio Olimpico alle ore 20.45 e verrà trasmesso in diretta sui canali DAZN. Come si presentano le due squadre? Finale Champions League a Parigi: l’Uefa ufficializza la nuova sedevs: come si presentano le squadre? Di sicurolotteranno per la vittoria in questa 27esima giornata di campionato, ma con due obiettivi differenti. I padroni di casa infatti, dopo essere stati eliminati dall’Europa League, devono cercare di risollevarsi in classifica e magari accedere alla zona europea. Attualmente occupano il sesto posto con 46 punti. Gli ospiti invece sono in corsa per lo scudetto e si trovano in terza ...

Advertising

Squawka : Lazio's Serie A results directly after a #UEL game this season: ?? 2-2 vs. Cagliari ? 0-3 vs. Bologna ? 1-4 vs. V… - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - FBiasin : Tra le prime sei di #SerieA, in questo turno, ha pareggiato il #Milan, perso l’#Inter, pareggiato il #Napoli, pareg… - gazzettaGranata : Serie A, 27^ giornata: big match tra Lazio e Napoli. Dove vedere le partite #TorinoFC #FVCG #SFT - TOSADORIDANIELA : RT @CucchiRiccardo: Ho visto una bella #Lazio all'olimpico. Ritmo alto e una precisa idea di gioco. E un #Immobile come sempre straordinari… -