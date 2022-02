La riscoperta dei sentieri della Val Taleggio (Di venerdì 25 febbraio 2022) «Dopo aver completato la tracciatura GPS dei sentieri della nostra valle, oggi siamo usciti a “bollinare” un piccolo ma importante tratto che dal sagrato della chiesa di Vedeseta porta alla Tür. Il nostro obiettivo è di rendere fruibili e facili da identificare a chiunque i tanti sentieri del nostro bellissimo territorio. In collaborazione con la @commissione sentieri cai bg cercheremo di fare al più presto tutto il lavoro necessario.» Il post che pochi giorni fa Simone Arrigoni ha pubblicato sui suoi social ci ha spinti ad andare a scoprire un nuovo progetto che ci porta sui sentieri meno battuti della Val Taleggio.Simone Arrigoni è un appassionato di corsa in montagna e quando esce dalla sua casa ad Avolasio e inizia a correre sui ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) «Dopo aver completato la tracciatura GPS deinostra valle, oggi siamo usciti a “bollinare” un piccolo ma importante tratto che dal sagratochiesa di Vedeseta porta alla Tür. Il nostro obiettivo è di rendere fruibili e facili da identificare a chiunque i tantidel nostro bellissimo territorio. In collaborazione con la @commissionecai bg cercheremo di fare al più presto tutto il lavoro necessario.» Il post che pochi giorni fa Simone Arrigoni ha pubblicato sui suoi social ci ha spinti ad andare a scoprire un nuovo progetto che ci porta suimeno battutiVal.Simone Arrigoni è un appassionato di corsa in montagna e quando esce dalla sua casa ad Avolasio e inizia a correre sui ...

