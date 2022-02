Juventus, caccia al sostituto di Alex Sandro: nel mirino un giocatore dell’Atletico (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Juventus pensa già al futuro e pianifica le prossime mosse di mercato in vista della sessione estiva. Uno dei tanti nomi sulla lista dei partenti è sicuramente quello del brasiliano Alex Sandro. Il terzino ex Porto ha ancora un anno di contratto, ma la Juventus sembrerebbe intenzionata a separarsi dal giocatore già dalla prossima stagione, considerando la sua evidente involuzione tecnica e la fragilità atletica. Renan Lodi, Atletico de Madrid, Getty ImagesSecondo quanto riportato dal noto giornalista Nicolò Schira, la dirigenza avrebbe già individuato il possibile sostituto di Alex Sandro: si tratta del connazionale Renan Lodi. Il terzino ha un contratto con l’Atletico Madrid fino al 2025, ma non è propriamente un titolarissimo di Simeone che fin ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lapensa già al futuro e pianifica le prossime mosse di mercato in vista della sessione estiva. Uno dei tanti nomi sulla lista dei partenti è sicuramente quello del brasiliano. Il terzino ex Porto ha ancora un anno di contratto, ma lasembrerebbe intenzionata a separarsi dalgià dalla prossima stagione, considerando la sua evidente involuzione tecnica e la fragilità atletica. Renan Lodi, Atletico de Madrid, Getty ImagesSecondo quanto riportato dal noto giornalista Nicolò Schira, la dirigenza avrebbe già individuato il possibiledi: si tratta del connazionale Renan Lodi. Il terzino ha un contratto con l’Atletico Madrid fino al 2025, ma non è propriamente un titolarissimo di Simeone che fin ...

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Calciomercato Juventus, colpo mancino: caccia all’erede di Alex Sandro ??… - JuventusUn : Arrivano conferme: addio #Juventus in estate | #Agnelli lo caccia via! LA CESSIONE? - Jackrus37163554 : @MarcelloChirico non parlare di cose più grandi di te dato che anche la mia amata Juventus era sponsorizzata dalla… - infoitsport : Zaniolo, Milinkovic-Savic e non solo | Juventus a caccia del grande colpo - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Juventus, caccia al vice Vlahovic: piace un attaccante del Bayern ?? Scari… -