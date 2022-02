Ivan Urgant, anche il conduttore russo è contro la guerra (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’artista Ivan Urgant, conduttore russo e musicista, ha espresso la sua posizione con un post su Instagram, a poche ore dall’inizio del conflitto, ricevendo messaggi positivi ma anche non pochi attacchi dai suoi follower russi. Il tweet di Ivan Urgant che ha attirato le ire Ivan Urgant, musicista e conduttore dello show di Capodanno Ciao, show che ironizza sulla TV italiana di altri tempi, è conosciuto anche con lo pseudonimo di “Giovanni Uganti“. E c’è anche lui tra gli avversi al conflitto russo-ucraino, ed è proprio dalla Russia esprime la sua forte preoccupazione per la situazione delle ultime ore. Il conduttore televisivo si è dichiarato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’artistae musicista, ha espresso la sua posizione con un post su Instagram, a poche ore dall’inizio del conflitto, ricevendo messaggi positivi manon pochi attacchi dai suoi follower russi. Il tweet diche ha attirato le ire, musicista edello show di Capodanno Ciao, show che ironizza sulla TV italiana di altri tempi, è conosciutocon lo pseudonimo di “Giovanni Uganti“. E c’èlui tra gli avversi al conflitto-ucraino, ed è proprio dalla Russia esprime la sua forte preoccupazione per la situazione delle ultime ore. Iltelevisivo si è dichiarato ...

