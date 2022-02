Inter | rinviato l’esordio di Gosens | c’è la data del rientro!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Sul pullman dell’, partito ieri nel tardo pomeriggio in direzione di Genova, non c’era il nuovo acquisto nerazzurro Robin. L’esterno sinistro infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, rimarrà ad Appiano Gentile dove proseguirà il suo programma di recupero. Robin, Getty ImagesIl tedesco ha ormai recuperato dal doppio infortunio al bicipite femorale destro che lo ha tolto dai giochi dal 29 settembre (con ricaduta due mesi dopo), ma alla fine Simone Inzaghi, di comune accordo con lo staff medico e il giocatore ha deciso di preservarlo e rimandare la sua prima convocazione per il derby di Coppa Italia in programma martedì sera.