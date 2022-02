Garante infanzia Lazio, una convenzione per un centro antiviolenza per minori (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Siglato il protocollo di intesa per la costituzione del “centro antiviolenza Minorenni” con servizio di accoglienza, orientamento e sensibilizzazione per minorenni ed adolescenti vittime di reato. Si tratta del primo centro antiviolenza per minorenni e adolescenti della Regione Lazio ed è frutto di una convenzione tra la Garante dell’infanzia e Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, il Consultorio familiare “Crescere Insieme, gestito dalla Associazione per la famiglia onlus, rappresentato dal dott. Vincenzo Serra, con gli Uffici di Giustizia riparativa che operano nel Consultorio, e l’Ufficio “In mediazione…” ufficio di conciliazione e riparazione in ambito minorile della Provincia di Latina, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Siglato il protocollo di intesa per la costituzione del “Minorenni” con servizio di accoglienza, orientamento e sensibilizzazione per minorenni ed adolescenti vittime di reato. Si tratta del primoper minorenni e adolescenti della Regioneed è frutto di unatra ladell’e Adolescenza della Regione, Monica Sansoni, il Consultorio familiare “Crescere Insieme, gestito dalla Associazione per la famiglia onlus, rappresentato dal dott. Vincenzo Serra, con gli Uffici di Giustizia riparativa che operano nel Consultorio, e l’Ufficio “In mediazione…” ufficio di conciliazione e riparazione in ambitole della Provincia di Latina, ...

