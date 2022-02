Fenoglio | tradurre lo smarrimento in passioni assolute

(Di sabato 26 febbraio 2022) Leggere Beppeimplica soprattutto imparare a rileggerlo alla luce del tempo che stiamo vivendo. I suoi tanto ramificati, quanto involontari, legami con il corpus letterario prodotto dagli autori che dal secondo dopoguerra accompagnano l’evoluzione della cultura italiana, liberatasi dal fascismo, fino alle soglie degli anni della contestazione, sono conclamati. L’INTERFACCIA immediata diè peraltro Cesare Pavese, al quale lo unisce l’attrazione fatale per il complesso impianto semantico delle lingue anglosassoni. Il plurale è d’obbligo poiché entrambi le hanno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

..., Calvino (anzi, di quest'ultimo, in realtà, un anno più anziano) - una delle figure più ... "Non mi sono proposto [...] n din di riprodurre il dialetto; invece ho trasportato dal ...... Vittorini, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto, Morante, Primo Levi, Gadda, Moravia, Calvino,,... LETTERATURA GRECA Al candidato si richiede di conoscere e di saper leggere,e commentare, ...Così Beppe Fenoglio commenta il primo scontro a fuoco affrontato dall ... ma un momento di dolore panico, quasi un Urlo di Munch tradotto in parole, emerge quando vede il corpo di un altro contadino ...