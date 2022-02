Draghi, il discorso su Ucraina - Russia: le parole più usate (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ucraina, europea, gas. Sono alcuni dei termini che il premier Mario Draghi ha utilizzato di più nel suo intervento alla Camera e al Senato sulla crisi Ucraina - Russia. "Interessante notare che la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022), europea, gas. Sono alcuni dei termini che il premier Marioha utilizzato di più nel suo intervento alla Camera e al Senato sulla crisi. "Interessante notare che la ...

Advertising

borghi_claudio : Voi sapete che non sono tenero su Draghi ma ho risentito il pezzo del suo discorso, stamane quando ha riferito in a… - ilpost : Zelensky se l’è presa con Draghi: il presidente ucraino ha frainteso un passaggio del discorso di Draghi alla Camer… - SkyTG24 : ??? 'L’ambasciata italiana a Kiev resta aperta e in massima allerta' Il discorso di #Draghi in Parlamento sulla guer… - damadacompagnia : RT @Cinguetterai_: È comprensibile e giustificabile che Zelensky abbia frainteso il senso e il tono delle parole di Draghi. Non è giustific… - damadacompagnia : RT @borghi_claudio: Voi sapete che non sono tenero su Draghi ma ho risentito il pezzo del suo discorso, stamane quando ha riferito in aula… -