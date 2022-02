Daryna | 11 anni | «Sono arrabbiata con Putin | aiutateci»

Advertising

Corriere della Sera

di Greta Privitera La lettera di una bambina ucraina. Fino a due giorni fa le sue giornate erano scandite dalla scuola e gli impegni sportivi, oggi dal rumore delle bombeha 11ed è una bambina di Kiev. Nei giorni scorsi parlavamo coi suoi genitori di quello che sta succedendo in Ucraina. Il papà è un diplomatico, la mamma un'avvocata fondatrice della ...... amico stretto di Putin (che è padrino della figlia), arrestato poi con l'accusa di alto ... Kiev sta lavorando daper entrare nell' Alleanza Atlantica , mentre il Cremlino non vuole ...La lettera di una bambina ucraina da ieri in guerra, Fino a due giorni fa le sue giornate erano scandite dalla scuola e gli impegni sportivi, oggi dal rumore delle bombe ...Il presidente dell'Ucraina Voldymyr Zelensky sta combattendo due guerre: una contro la Russia, l’altra – in casa – contro gli oligarchi.