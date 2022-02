“Creme anni 70 e bottigliette dall’Albania: in spiaggia raccolgo reperti archeologici di plastica e così denuncio l’inquinamento del mare” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Creme solari degli anni ’70 dimenticate in spiaggia dai turisti. Flaconi di detersivi per pulire i vetri con i prezzi in lire. Stecchini in plastica multicolore di vecchi gelati, come il Ghiacciolone. E di recente anche bottiglie colorate a forma di orsetto, che dall’Albania hanno attraversato il mar Adriatico. Questi sono solo alcuni dei rifiuti datati che compongono il museo virtuale di Archeoplastica. Dal 2018 Enzo Suma li raccoglie sulle spiagge del Brindisino e del Salento, per “dare loro una seconda vita e trasmettere un messaggio di sensibilizzazione sull’inquinamento da plastica sulle spiagge”. Negli ultimi mesi la collezione è stata esposta – con le foto di alcuni pezzi storici – in diverse mostre e festival in Puglia. Tra cui “Io scelgo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022)solari degli’70 dimenticate indai turisti. Flaconi di detersivi per pulire i vetri con i prezzi in lire. Stecchini inmulticolore di vecchi gelati, come il Ghiacciolone. E di recente anche bottiglie colorate a forma di orsetto, chehanno attraversato il mar Adriatico. Questi sono solo alcuni dei rifiuti datati che compongono il museo virtuale di Archeo. Dal 2018 Enzo Suma li raccoglie sulle spiagge del Brindisino e del Salento, per “dare loro una seconda vita e trasmettere un messaggio di sensibilizzazione suldasulle spiagge”. Negli ultimi mesi la collezione è stata esposta – con le foto di alcuni pezzi storici – in diverse mostre e festival in Puglia. Tra cui “Io scelgo il ...

