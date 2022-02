Cosa passa nella testa di chi parla di guerra e non cita Putin e la Russia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Al direttore - “Quando nasciamo, piangiamo per essere arrivati su questo grande palcoscenico di pazzi” (William Shakespeare, Re Lear).Michele Magno Al direttore - Einstein, scrivendo a Freud, gli pone una domanda: “C’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?”. Egli stesso affronta il problema e tenta di dare una risposta. Propone la creazione di un’organizzazione sovrannazionale con un’autorità legislativa e giudiziaria capace di appianare i conflitti. E’ una strada per altro già tentata con la Società delle nazioni e con l’Onu, ma che nei paesi dell’Ue sembra aver funzionato. Tuttavia un’unione di tutti i paesi del mondo comporterebbe un periodo tanto lungo che nel frattempo, con le armi che si posseggono, la pace arriverebbe molto prima nella forma di “pace eterna”. D’altronde si arriverebbe a eliminare le guerre ma non i ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Al direttore - “Quando nasciamo, piangiamo per essere arrivati su questo grande palcoscenico di pazzi” (William Shakespeare, Re Lear).Michele Magno Al direttore - Einstein, scrivendo a Freud, gli pone una domanda: “C’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della?”. Egli stesso affronta il problema e tenta di dare una risposta. Propone la creazione di un’organizzazione sovrannazionale con un’autorità legislativa e giudiziaria capace di appianare i conflitti. E’ una strada per altro già tentata con la Società delle nazioni e con l’Onu, ma che nei paesi dell’Ue sembra aver funzionato. Tuttavia un’unione di tutti i paesi del mondo comporterebbe un periodo tanto lungo che nel frattempo, con le armi che si posseggono, la pace arriverebbe molto primaforma di “pace eterna”. D’altronde si arriverebbe a eliminare le guerre ma non i ...

Advertising

gretaaced : E basta dire che i giovani non hanno voglia di fare un cazzo, perché tu, quarantenne che passa il tempo a lamentars… - QueenJessgfvip : RT @aintfunny94: A me nessuno toglie dalla testa che lui, nonostante tutto, sia ancora molto insicuro di lei e pensa che una volta fuori le… - evap0ra : RT @aintfunny94: A me nessuno toglie dalla testa che lui, nonostante tutto, sia ancora molto insicuro di lei e pensa che una volta fuori le… - SiriaDonnarummo : RT @aintfunny94: A me nessuno toglie dalla testa che lui, nonostante tutto, sia ancora molto insicuro di lei e pensa che una volta fuori le… - aintfunny94 : A me nessuno toglie dalla testa che lui, nonostante tutto, sia ancora molto insicuro di lei e pensa che una volta f… -