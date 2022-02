Corte Suprema cinese dichiara illegale il finanziamento pubblico tramite criptovalute (Di venerdì 25 febbraio 2022) La People's Bank of China aveva precedentemente messo fuori legge il commercio di criptovalute in tutto il paese La nuova interpretazione giudiziaria della Corte Suprema ha enunciato punizioni per coloro che effettuano transazioni in criptovalute Il divieto iniziale contro le attività di cripto della Cina posto a settembre, ha portato ad un crollo globale del mercato. Le autorità, all'epoca, hanno citato la minaccia alla stabilità finanziaria e il finanziamento di attività criminali come riciclaggio di denaro, gioco d'azzardo e frode come motivo della decisione. Tuttavia, non sono stati presi provvedimenti giudiziari o sanzioni per coloro che non l'hanno rispettata. Ciò cambierà dal 1° marzo a seguito di una sentenza di giovedì della Corte Suprema del paese che ha ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 25 febbraio 2022) La People's Bank of China aveva precedentemente messo fuori legge il commercio diin tutto il paese La nuova interpretazione giudiziaria dellaha enunciato punizioni per coloro che effettuano transazioni inIl divieto iniziale contro le attività di cripto della Cina posto a settembre, ha portato ad un crollo globale del mercato. Le autorità, all'epoca, hanno citato la minaccia alla stabilità finanziaria e ildi attività criminali come riciclaggio di denaro, gioco d'azzardo e frode come motivo della decisione. Tuttavia, non sono stati presi provvedimenti giudiziari o sanzioni per coloro che non l'hanno rispettata. Ciò cambierà dal 1° marzo a seguito di una sentenza di giovedì delladel paese che ha ...

Advertising

amnestyitalia : #Iran Quando era poco più che un bambino, Mohammadreza Hadadi si è preso la colpa di un omicidio proprio perché, da… - ilriformista : La Corte Suprema ha annullato l’ordinanza nell’ambito dell’inchiesta sul caso #open - RobertoZucchi11 : RT @e_Avversi: Austria- Sensazionale sentenza della Corte Suprema in tema Covid: LE PERSONE SANE NON POSSONO INFETTARE NESSUNO #COVID19… - Russia_Italia : @Tony82384768 ...'azzarola..., ci voleva la sentenza della Corte Suprema... - poloninadia : RT @MaryamSenada: 1/15 ???? Austria- Sensazionale sentenza della Corte Suprema in tema Covid: LE PERSONE SANE NON POSSONO INFETTARE NESSUNO… -