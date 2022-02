Conferenza stampa Thiago Motta: «Kovalenko vive un momento difficile. Sulla Roma…» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Le dichiarazioni In Conferenza stampa, Thiago Motta ha parlato alla vigilia di Spezia–Roma. BOLOGNA – «Ogni partita ha una storia diversa, a Bologna è andata così. Dobbiamo migliorare la gestione della palla, non siamo ancora una squadra così esperta che conosce al meglio tutti i tempi di fioco». ROMA – «L’importante è mantenere la continuità di lavoro mostrato nelle ultime partite. Dobbiamo giocare contro una squadra forte, costruita per puntare all’Europa. Noi facciamo un campionato diverso, ma daremo il massimo per cercare di portarla a casa. Se meriteremo allo faremo il risultato che vogliamo». Kovalenko – «Si ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022), allenatore dello Spezia, ha parlato inalla vigilia della sfida contro la Roma. Le dichiarazioni Inha parlato alla vigilia di Spezia–Roma. BOLOGNA – «Ogni partita ha una storia diversa, a Bologna è andata così. Dobbiamo migliorare la gestione della palla, non siamo ancora una squadra così esperta che conosce al meglio tutti i tempi di fioco». ROMA – «L’importante è mantenere la continuità di lavoro mostrato nelle ultime partite. Dobbiamo giocare contro una squadra forte, costruita per puntare all’Europa. Noi facciamo un campionato diverso, ma daremo il massimo per cercare di portarla a casa. Se meriteremo allo faremo il risultato che vogliamo».– «Si ...

Spezia, Thiago Motta: "Affrontiamo una squadra che lotta per l'Europa" Thiago Motta affronta con fiducia e rispetto la gara contro la Roma, consapevole di avere l'opportunità di portarla a casa.

