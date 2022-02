Concorso ordinario secondaria: abbinamenti candidati/sedi prove. Calendari USR in aggiornamento (Di venerdì 25 febbraio 2022) Al via dal 14 marzo al 13 aprile le prove del Concorso secondaria di primo e secondo grado. Il ministero ha reso note le date con il Calendario pubblicato il 23 febbraio. Come riportato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio, l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 febbraio 2022) Al via dal 14 marzo al 13 aprile ledeldi primo e secondo grado. Il ministero ha reso note le date con ilo pubblicato il 23 febbraio. Come riportato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio, l’elenco delled’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delletramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet L'articolo .

