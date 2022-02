Centinaia le vittime tra russi ed ucraini

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ore 6.45 - Il bilancio del primo giorno di guerra Difficile, se non impossibile in uno stato di tale confusione sul campo e con le difficoltà di verificare le informazioni, capire quale sia fino a questo momento il bilancio dell'attacco russo in Ucraina. Secondo il ministero della Difesa ucraino. "Laa ha perso già 800 uomini. Le perdite per laa includono anche sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli corazzati da combattimento e oltre 30 carri armati", ha aggiunto il dicastero citato dal sito di notizie ucraino Kyiv Independent.Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che dall'inizio dell'invasione russa 137 militarisono stati uccisi e 316 sono rimasti feriti. "Purtroppo, secondo le stime preliminari oggi abbiamo perso 137 nostri eroi, inclusi 10 ufficiali; 316 sono rimasti feriti",