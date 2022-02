Brabus 1300 R | la supernaked su base KTM1290 Super Duke R EVO

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La nuova sfida dellallestitore per Smart Sistema ibrido 4x4 Subaru Forester e - Boxer 2022, look outdoor e dotazioni hi - tech Sistema ibrido 4x4 Modello 2022 per Subaru Forester La più amata Panda, ...

La super nakedR sarà realizzata in serie limitata di 154 esemplari , la metà color Magma Red e laltra metà Signature Black. La sella riscaldata è un plus comfort di questa super naked, i ...Le caratteristiche dellaR , frutto della collaborazione tra la realtà tedesca e KTM, sono riepilogate in un filmato proposto dasu YouTube. La prima moto perAccompagnati da Constantin Buschmann, ...KTM si affida alla perizia di Brabus per produrre una naked eccelsa e con le prestazioni degne di una superbike ...Sono bastati meno di due minuti, per essere precisi 1’54”, per vedere polverizzati i 154 esemplari numerati di Brabus 1300 R 2022. Sono dunque stati tutti venduti i pezzi disponibili ( 77 in tinta ...