Bagni neutri in un liceo di Torino, striscione contro l’iniziativa: Maschi e femmine. Punto (Di venerdì 25 febbraio 2022) Militanti di Azione Studentesca, organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, hanno affisso nella notte a Torino, davanti al liceo Classico Alfieri, lo striscione ‘Maschi e femmine. Punto!’. Una protesta contro la decisione degli studenti e della dirigenza dell’istituto di creare Bagni”neutri”, per chi non si riconosce nella distinzione di genere tra Maschi e femmine, all’interno della scuola. “Abbiamo deciso di apporre questo striscione perche’ e’ necessario ribadire che i sessi esistenti sono due: Maschio e femmina – spiega Azione Studentesca – Nella scuola non deve esserci spazio per folli ideologie gender che vorrebbero rendere anche la sessualità fluida e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Militanti di Azione Studentesca, organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, hanno affisso nella notte a, davanti alClassico Alfieri, lo!’. Una protestala decisione degli studenti e della dirigenza dell’istituto di creare”, per chi non si riconosce nella distinzione di genere tra, all’interno della scuola. “Abbiamo deciso di apporre questoperche’ e’ necessario ribadire che i sessi esistenti sono due:o e femmina – spiega Azione Studentesca – Nella scuola non deve esserci spazio per folli ideologie gender che vorrebbero rendere anche la sessualità fluida e ...

GianniperFedez : @Il_Raffaele_ Anche dove lavoravo prima della gravidanza il bagno era 1 perché piccolo il posto, ed è ok… Però non… - Arianna_ilfilo : Rido per non piangere quando leggo delle diatribe sui bagni delle scuole: neutri o distinti per M e F. Nel mio lice… - Il_Raffaele_ : Sta storia dei bagni 'neutri' mi manda in pappa il cervello Ovunque ci sono bagni neutri, che cazzo di novità è un… - HannaNikye : @StampaTorino @LaStampa Allora perché esistono uomini e donne , perché sono neutri ?! Vomitevole... facessero bagni… - BallettiRoberto : @AndreaVenanzoni Bagni neutri? Finché i maschi alzeranno la tavoletta.. ?????? -