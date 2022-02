Assegno unico, chi ha il Reddito di cittadinanza non deve fare domanda (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mancano pochi giorni all’esordio dell’Assegno unico e universale per i figli a carico, il sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. A partire dal 1° marzo, cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative. L’Assegno unico sostituirà tutte le altre prestazioni, e per chi ha già inviato correttamente la domanda, l’accredito arriverà sull’Iban indicato entro fine mese. Per coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza l’Assegno verrà versato in automatico sulla card, senza bisogno di inoltrare alcuna ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mancano pochi giorni all’esordio dell’e universale per i figli a carico, il sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. A partire dal 1° marzo, cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative. L’sostituirà tutte le altre prestazioni, e per chi ha già inviato correttamente la, l’accredito arriverà sull’Iban indicato entro fine mese. Per coloro che percepiscono ildil’verrà versato in automatico sulla card, senza bisogno di inoltrare alcuna ...

