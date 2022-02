Ardea | Carnevale da fiaba | il progetto per rendere i bambini autori di favole

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 25 febbraio 2022)– “In un mondo in cui si sta perdendo il senso ed il valore di molte cose, crediamo che idebbano tenere stretti l’importanza della lettura, delle fiabe, dei racconti fantastici, magici, per meglio conoscere nuovi vocaboli, concentrare l’attenzione”. E’ l’associazione Centro Hygge di Tor San Lorenzo a voler riportare i più piccoli nel mondo delleattraverso il “da”. “Attraverso le storie il bambino s’impersona nei protagonisti, vive le loro emozioni e impara a dare un nome alle proprie, impara ad accettare, le regole e l’empatia. Quest’ anno abbiamo pensato – spiega l’associazione in una nota -, in collaborazione con la Proloco di, Rivalutiamo Marina died Excalibur, di dare spazio alla fantasia dei ...