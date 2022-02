Alberto Matano, chi è il misterioso compagno: “Vorrei sposarmi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per la prima volta Alberto Matano ha parlato apertamente della sua vita privata. “Perché ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti”, ha dichiarato Matano in un’intervista al Corriere della Sera. Tempo fa come molti sanno, Alberto Matano ha deciso di fare coming out in diretta televisiva, proprio in apertura del programma pomeridiano della rete ammiraglia. L’occasione è stata quella della “tagliola” al Ddl Zan in Senato. In concomitanza del coming out di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per la prima voltaha parlato apertamente della sua vita privata. “Perché ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. Se con il miodecideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti”, ha dichiaratoin un’intervista al Corriere della Sera. Tempo fa come molti sanno,ha deciso di fare coming out in diretta televisiva, proprio in apertura del programma pomeridiano della rete ammiraglia. L’occasione è stata quella della “tagliola” al Ddl Zan in Senato. In concomitanza del coming out di ...

