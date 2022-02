Udinese | Cioffi | “Contro il Milan approfittare delle loro sbavature”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Alla vigilia di, mister Gabrieleha presentato la sfida ai microfoni diTv. Ecco le sue parole: Mister, alle porte un nuovo test duroilcapolista, come si mette in difficoltà ile quale potrà...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: "Col Milan vogliamo punti. Questo sarà il nostro biglietto da visita". Parla il tecnico dei friulani Gabriele, tecnico dell', presenta così il match contro il Milan. Le ...La formazione di Gabrieleè a - 3 dalla zona rossa ma deve recuperare i due match con Salernitana e Fiorentina. Milan -: le ultime notizie sulle formazioni Milan che dovrà rinunciare ...Le ultime novità sulla formazione che Stefano Pioli potrebbe schierare in campo domani sera contro l’Udinese. È Sky Sport a ...Alla vigilia di Milan-Udinese, mister Gabriele Cioffi ha presentato la sfida ai microfoni di Udinese Tv. Ecco le sue parole: Mister, alle porte un nuovo test duro contro il Milan capolista, come si me ...